Czy Poczta Polska ma problem z doręczaniem listów i przesyłek na czas? Wiele na to wskazuje. Ostatnio w audycji “Prezydent na 96 FM” pojawił się ten temat.

Do naszego programu dodzwoniła się nasza słuchaczka, pani Janina zgłaszając włodarzowi miasta ten problem:

Wszystko przychodzi po terminie, okazuje się później, że naliczane są jakieś odsetki nie wiadomo, do kogo mieć pretensje. Bardzo dużo jest osób starszych, które nie korzystają z Internetu. Gdyby Pan prezydent mógł zainterweniować do tej naszej zielonogórskiej poczty.

Co na to prezydent? Janusz Kubicki stwierdził, że miasto już kilkukrotnie interweniowało w tej sprawie.

Jest duży problem, to jest coś, co nas zaczyna coraz bardziej uwierać. Poczta Polska nie radzi sobie z dostarczaniem korespondencji, listy są opóźnione. My już w tej sprawie pisaliśmy. Jeszcze raz się zgłosimy, bo też zauważam te problemy, Tak to nie może wyglądać.

