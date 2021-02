Okazujmy miłość nie tylko w walentynki. W jaki sposób? Chociażby wspierając lokalnych przedsiębiorców. Młodzież Wszechpolska, Ruch Narodowy i Konfederacja zachęcają do patriotyzmu konsumenckiego w akcji „Kocham Polskę”. Nakłaniają do tego, byśmy kupowali polskie produkty i korzystali z usług polskich firm.

Inicjatywa „Kocham Polskę” jest ważna szczególnie teraz, gdy wiele przedsiębiorstw upada z powodu pandemii – przekonuje Nikola Krępa, prezeska koła zielonogórskich struktur Młodzieży Wszechpolskiej.

Z racji koronawirusa nasze państwo, nasza gospodarka wygląda fatalnie. Pogłębia się kryzys ekonomiczny, Polacy tracą prace, płace nie rosną, a przedsiębiorcy są zmuszani do podejmowania drastycznych kroków i cięć budżetowych. W tym roku nasze materiały, plakaty trafią do polskich przedsiębiorców i ich rodzin. Będzie to swoisty wyraz wsparcia i solidarności z nimi.