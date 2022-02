Zielonogórscy policjanci zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących – dwaj z nich spowodowali kolizje drogowe. Zdarzenia miały miejsce w ostatnich trzech dniach.



Od początku roku zielonogórscy policjanci zatrzymali 16 nietrzeźwych za kierownicą, 2 po użyciu alkoholu oraz 3 kierujących pod wpływem narkotyków. W czasie minionego weekendu natomiast aż dwóch nietrzeźwych za kierownicą spowodowało kolizje drogowe! W piątek w Czerwieńsku 42-letni obywatel Ukrainy miał ponad 3 promile alkoholu. W niedzielę na ulicy Makowej w Zielonej Górze 36-letni obywatel Ukrainy miał z kolei niemal 1,5 promila. Również w niedzielę w Raculi na ulicy Głogowskiej o godzinie 14.30 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej pojazd ciężarowy. Kierujący nim 42-letni obywatel Białorusi miał w organizmie ponad 2.8 promila alkoholu.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) lub pod wpływem środków odurzających kierującemu pojazdem mechanicznym grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Obligatoryjnie zasądzona zostaje grzywna w wysokości minimum 5.000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów minimum na 3 lata. Kierujący po użyciu alkoholu (od 0,2 promila do 0,5 promila) podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na minimum 6 miesięcy. Kierowanie pojazdem pomimo cofnięcia uprawnień również jest przestępstwem, za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.