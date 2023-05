Masz rower? Zielonogórscy policjanci zachęcają do znakowania naszych jednośladów. Bo jak się okazuje – nadanie specjalnego numeru rowerowi może zapobiec nawet kradzieży. A jeśli do takiej już dojdzie – rower można łatwiej znaleźć, po specjalnie wygrawerowanym numerze.

Znakowanie rowerów jest bezpłatne – przypomina podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka prasowa KMP w Zielonej Górze.

To jeden z elementów zabezpieczających nasze rowery. Często podajemy godziny i daty takich akcji znakowania rowerów. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć również na naszej stronie w zakładce “oznakuj swój rower”.

Podinsp. Barska przypomina również, kto taki rower może oznakować.

Przyjść do nas może wyłącznie osoba dorosła, pełnoletnia. Musi posiadać dowód zakupu roweru, albo podpisuje specjalne oświadczenie. Jest to trwałe oznakowanie. Nawet jak usuniemy taki numer, to na rowerze pozostaje ślad.