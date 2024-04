– Zdobyliśmy Radę Miasta, teraz chcemy prezydentury – mówili dziś na konferencji prasowej działacze lubuskiej i zielonogórskiej Platformy Obywatelskiej. W samo południe, w centrum miasta odbył się briefing prasowy, który raczej przypominał wielką fetę.

Partia ma za co dziękować mieszkańcom. Pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Marcin Pabierowski, w wyborczej dogrywce zmierzy się z urzędującym prezydentem Januszem Kubickim. Jaki ma pomysł na najbliższe dwa tygodnie?

Jeszcze większa praca, to jest dopiero pierwszy krok. Mamy fachowców w Radzie Miasta, to będą aktywni radni. A dla mnie to będzie wytężona praca, chcę udowodnić, że prezydent chce się utożsamiać z mieszkańcami.