Dobre wieści dla emerytów i rencistów – pierwsze „trzynastki” zostaną wypłacone jeszcze przed Wielkanocą. Przypomnijmy – pierwszy termin wypada 1 kwietnia, czyli w świąteczny poniedziałek. To oznacza, że pierwsze trzynastki trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed świętami. Jak przypominają pracownicy ZUS – żeby otrzymać świadczenie, nie trzeba składać żadnego wniosku. “Trzynastki” są wypłacane automatycznie.

O szczegółach mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w naszym regionie.

Dodatkowe świadczenie roczne przysługuje wszystkim, którzy na 31 marca będą mieli prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego świadczenia długoterminowego, np. emerytury pomostowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty wypadkowej, szkoleniowej bądź socjalnej.Zgodnie z ustawą tzw. „trzynastki” będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca. W tym roku to 1780,96 zł brutto. Świadczenie nie podlega potrąceniom i egzekucjom komorniczym, nie wlicza się także do dochodu.