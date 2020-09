Województwo lubuskie jest jedynym regionem w Polsce, który w pełni bierze udział w projekcie „Bezpieczne WTZ”. Wszystkie organizacje pozarządowe, które zajmują się opieką nad osobami z niepełnosprawnościami i lokalne instytucje, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej, złożyły wnioski o dofinansowania z programu.

„Bezpieczne WTZ” to program dotacji na zakup środków ochrony osobistej, np. maseczek i środków do dezynfekcji. Jego celem jest ochrona pracowników i podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem.

W naszym województwie wszystkie uprawnione podmioty złożyły wnioski. W tej chwili trwa jeszcze częściowa weryfikacja, ale mamy nadzieję, że wszystkie podmioty uzyskają dofinansowania, dzięki którym będą mogły zakupić środki ochrony, środki dezynfekcyjne – to wszystko, co będzie im potrzebne, żeby zabezpieczyć się w czasie pandemii. W tym programie będą również uwzględniane wydatki, które już wystąpiły, czyli jest możliwość uzyskania refundacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił także program dla samorządów powiatowych. Zwróci im koszty, jakie musiały ponieść, by zapewnić bezpieczeństwo warsztatom terapii zajęciowej i innym organizacjom w czasie pandemii.

Moduł czwarty programu, który jest właśnie skierowany do samorządów, dalej trwa. Maksymalna kwota dofinansowania to 100 tysięcy złotych, do 50% wartości poniesionych wydatków. Czyli jeżeli powiat poniósł wydatki na przykład na kwotę 200 tysięcy złotych, to tę maksymalną kwotę 100 tysięcy złotych może otrzymać.