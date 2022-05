Kolejna duża inwestycja w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze? Niewykluczone, że tak się właśnie stanie.

Trwa budowa OIOM-u i okulistyki, a w planie jest budowa nowego centrum, o czym informuje dr. Marek Działoszyński, prezes placówki.

To jest rozbudowa Centrum Naukowo-Badawczo-Dydaktyczno-Klinicznego na ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych . W praktyce będą to oddziały kliniczne chirurgii onkologicznej, otolaryngologii, chematologii i torakochirurgii, która jest jedyna w wojewodowie lubuskim.

Działoszyński mówił o konieczności rozbudowy takiego centrum jak również wspominał w rozmowie z nami o umiejscowieniu tych szpitalnych oddziałów.

To będzie połączone łącznikiem z budynkiem głównym i z centralnym blokiem operacyjnym. Do tego obiektu to byłyby poradnie i diagnostyka onkologiczna. Przyziemie to cala baza techniczna.