Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że ważność Polskiego Bonu Turystycznego została przedłużona do końca września. W lubuskiem na wykorzystanie czeka jeszcze przeszło 30 tysięcy bonów. Za co możemy nimi zapłacić?

Przypomnijmy – Polski Bon Turystyczny został wprowadzony, aby pomóc polskiej branży turystycznej. Była ona jedną z najbardziej poszkodowanych przez pandemię koronawirusa. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w naszym regionie.

Bon był przyznawany na każde dziecko urodzone do końca 2021 roku, na które było przyznane świadczenie 500 plus. Kwota bonu to 500 złotych, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością tysiąc złotych.

Pierwotnie można go było wykorzystać do końca marca tergo roku, jednak przedłużono jego ważność do końca września 2022 r.

Oznacza to, że do tego czasu należy aktywować bon i opłacić nim pobyt bądź atrakcję turystyczną, inaczej świadczenie przepadnie. Co ważne, podróż można zrealizować w późniejszym terminie, bowiem liczy się data płatności bonem.

W naszym województwie wygenerowano przeszło 113 i pół tysiąca bonów turystycznych, z czego wykorzystano już ponad 82 tysiące z nich.