Jeśli z powodu epidemii ominął nas wakacyjny lub weekendowy wypoczynek, nic straconego. Polski Bon Turystyczny i przypisane do niego środki nie przepadają. Możemy je wykorzystać na opłacenie usług turystycznych także w przyszłym roku.

Do tej pory bon aktywowało około 25 tysięcy mieszkańców województwa lubuskiego. Jeśli wcześniej zarezerwowali i opłacili np. pobyt w hotelu, ale nie mogli z niego skorzystać z powodu pandemii, otrzymali zwrot płatności.

W tej sytuacji podmiot turystyczny, który przyjął opłatę, powinien zwrócić płatność na rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej. Pieniądze z niewykorzystanego bonu trafią ponownie do beneficjenta. Należy pamiętać, że bon nie podlega wymianie na gotówkę.

Polski Bon Turystyczny zachowuje ważność do 2022 roku bądź do wyczerpania całej przypisanej do niego kwoty.