Lubuski Narodowy Fundusz Zdrowia kolejny raz zachęca do udziału w konkursie plastycznym. Skierowany jest on uczniów szkół podstawowych, dokładniej do klas 4-6. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest “Internet – cichy złodziej czasu”.

O szczegółach projektu mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ w Lubuskiem.

Zachęcamy nauczycieli do wprowadzenia dzieci w ten temat i żeby namawiali uczniów do udziału w naszym konkursie. Myślimy, że tegoroczny temat jest bardzo na czasie.

A jakie są wytyczne dotyczące prac konkursowych?

Po raz pierwszy współpracujemy z Państwowym Liceum Sztuk Pięknych. Panie bardzo doprecyzowały regulamin. Dzieci będą mogły bardziej się przygotować. Wszystkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Prace można składać do końca listopada. Rozstrzygnięcie konkursu tuż przed świętami Bożego Narodzenia.