Pilotażowy program badania stóp dzieci i młodzieży z naszego regionu wciąż trwa. Z konsultacji można skorzystać bezpłatnie. Program kierowany jest do dzieci i nastolatków w przedziale wiekowym od 5 do 16 roku życia. Konsultacje odbywają się w Zakładzie Opieki Zdrowotnej REH-MED przy ulicy ul. Jarzębinowej 3 w Żaganiu.

Mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ w naszym regionie.

Zachęcamy do korzystania z konsultacji i terapii. Program będzie trwał jeszcze rok. Do tej pory przebadanych zostało ponad tysiąc dzieci. Według specjalistów – prawie u każdego z nich stwierdzono wady stóp. W ramach programu zapewniona jest pełna diagnostyka komputerowa oraz badania manualne. Zalecany jest również program ćwiczeń, do wykonywania w domu.