Trwa akcja Movember, związana z profilaktyką oraz samobadaniem wśród mężczyzn. I dlatego też Narodowy Fundusz Zdrowia po raz kolejny już pojawił się na warsztatach w zielonogórskim Liceum Ogólnokształcącym nr 4, czyli tak zwanym „Lotniku”.

Spotkanie było okazją przede wszystkim do pogadanki z uczniami o nowotworze jąder oraz o tym, jak należy się badać.

To badanie jest bardzo proste do wykonania. Należy je wykonywać raz w miesiącu. Samobadanie jest bardzo ważne także w tak młodym wieku, bo to panowie pomiędzy 20 a 30 rokiem życia najczęściej walczą z rakiem jąder. Nie wiadomo co jest przyczyną choroby.