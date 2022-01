Za nami kolejny odcinek naszego nowego programu “Projekt Progres” to propozycja dla tych, którzy interesują się: szeroko pojętym biznesem, promowaniem firmy w mediach społecznościowych.

Tematem, który poruszaliśmy w ostatnim odcinku była szeroko rozumiana sprzedaż. Z naszym ekspertem, którym jest Dawid Stanulonis trener biznesu rozmawialiśmy o strategiach interpersonalnych w sprzedaży, analizie potrzeb oraz marketingu sieciowym.

Sprzedaż jest dzisiaj bardziej skomplikowanym tematem niż była kiedyś. Wszystko zależy przede wszystkim od tego w jaki sposób dotrzemy do naszego klienta, a bardzo istotna jest analiza potrzeb.