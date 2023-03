Idzie wiosna, a wraz z nią wzrasta niebezpieczeństwo szkód wywołanych choćby przez silne porywy wiatru. A tych o tej porze roku nie brakuje. Strażacy przypominają zatem o zabezpieczaniu swoich domów oraz przedmiotów poza nimi. Na początek warto usunąć z nich takie elementy jak doniczki, banery, czy meble.

Jak przekonuje st. kpt. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy PSP w Zielonej Górze, zabezpieczenie dobytku to jedno. Kolejnym krokiem ku bezpieczeństwu jest pozostanie w domach.

Jeśli jednak musimy wyjść z domu, to pamiętajmy o tym, żeby nie zatrzymywać się pod drzewami. Także jadąc autem. Podczas wichur bardzo często otrzymujemy zgłoszenia o uszkodzeniu aut przez drzewa oraz ich gałęzie. Jeśli możemy, schowajmy auto podczas wichury do garażu.

Tym bardziej, że telefony komórkowe mogą być jedynym źródłem kontaktu ze służbami ratowniczymi, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wiatry to jedno. Wiosna to też ulewy. Wtedy również strażacy apelują o pozostanie w domach, bo wiele ulic i parkingów zostaje zalanych i co za tym idzie – zostają odcięte od ruchu.

Nasze miasto ma takie położenie, że często dochodzi do zalania do ulic i parkingów. Zalane są też piwnice. Przypominamy – w przypadku zalania na posesji prywatnej można do nas zadzwonić, żebyśmy odpompowali wodę. Ale czasem trzeba uzbroić się w cierpliwość i odczekać swoje w kolejce.

Zdarza się bowiem tak, że do strażaków niemal jednocześnie wpływa kilkadziesiąt zgłoszeń z prośbą o tego typu interwencję.