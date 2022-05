Od porażki rozpoczęli rywalizację podczas mistrzostw Polski do lat 15 koszykarze SKM Zastalu Zielona Góra. Młodzi zielonogórzanie – mimo ambitnej postawy – przegrali z jednym z faworytów WKK Wrocław 49:59.

O porażce zadecydowała słaba druga połowa. Po I SKM prowadził 30:28. W drugiej zabrakło skuteczności – mówił trener naszej drużyny Paweł Kuciemba.

Obawiałem się początku meczu, zastanawialiśmy się, jak wejdziemy. W pierwszej połowie wyglądało to nieźle, ale w drugiej niestety zabrakło nam skuteczności. Ciężko nam było o pozycję, a jeśli były, to piłka nie chciała wejść do kosza. Szkoda, że przegrywamy i jest niedosyt, ale nie zwieszamy głów i będziemy szukać szansy w następnych dwóch meczach.