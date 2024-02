Dużo się dzieje obecnie w oświacie. Chodzi chociażby o odchudzenie programu nauczania – mówiąc kolokwialnie. Od wielu lat mówi się, że dzieci i młodzież mają zbyt dużo materiału do przyswojeniu. Do tego dochodzą zadania domowe.

Ale jak mówi Mirosław Glaz, wiceprezes lubuskich struktur PSL, a z wykształcenia pedagog, wszystkie ruchy dotyczące edukacji należy dobrze przemyśleć. Bo oświata wymaga ewaluacji, a nie rewolucji.

Musimy przemyśleć, co chcemy przekazać młodemu pokoleniu. Żebyśmy mieli na przykład tożsamość narodową. Co chcemy przekazać też w matematyce, fizyce itd. Bo tak po prostu ściąć coś, to nie wiem czy to dobry kierunek.