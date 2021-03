Zobacz info

Zapraszamy do Galerii na Ptasiej na malarską wystawę Mirosławy Sokołowskiej pt. "Moje Kobiety". Pani Mirosława jest studentką Uniwersytetu Trzeciego Wieku a jej obrazy są pełne pasji i kolorów. Ekspozycja czynna od 1 marca do 30 kwietnia 2021 r. w godzinach otwarcia Filii nr 1. Zapraszamy w poniedziałki i czwartki w godz. 12:00-18:00 oraz we wtorki, środy i piątki w godz. 10:00-16:00. Filia nr 1 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, ul. Ptasia 32 https:/...