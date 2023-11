Jak już Was informowaliśmy – od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o tym obowiązku za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Płatnicy mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okresy od stycznia 1999 roku do grudnia 2021 roku tylko do końca grudnia. A co jeśli chodzi o późniejsze okresy? To tłumaczy Agata Muchowskam rzecznik prasowy ZUS w Lubuskiem.

Za okresy od stycznia 2022 roku do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc. Po upływie tych terminów korekty mogą być sporządzane tylko z urzędu przez ZUS, jedynie na koncie ubezpieczonego. Korekty ZUS wykona na podstawie prawomocnej decyzji lub wyroku sądu. Z tego względu, każdy płatnik powinien zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS za wspomniane okresy. Korektę tych dokumentów będzie można przekazać najpóźniej 1 stycznia 2024 r. Przy weryfikacji płatnik składek może skorzystać z pomocy ZUS.

Pomoc w weryfikacji rozliczeń i wyjaśnienia można otrzymać podczas e-wizyty, w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem tel. 22 560-16-00, a także w dowolnej placówce ZUS.