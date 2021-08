Nie słabnie zainteresowanie Polskim Bonem Turystycznym w lubuskiem. Od początku trwania programu, Lubuszanie aktywowali prawie 67 tysięcy bonów. Ich wartość to przeszło 32 miliony złotych.

Tylko dla mieszkańców Lubuskiego przygotowano ponad 111 tys. bonów turystycznych. Aktywowanych zostało już ponad 60 procent z nich. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Bon turystyczny jest jednorazowym świadczeniem, które wynosi 500 zł na każde dziecko i 1 000 na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. Obsługa bonu odbywa się wyłącznie na PUE ZUS. Jego aktywacja jest bardzo prosta. Znajdziemy go w zakładce “Ogólny”, w menu bocznym w zakładce “Polski Bon Turystyczny”. Bonem można płacić podmiotom, które zarejestrowały się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną. Można ją sprawdzić na stronach www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl lub www.polska.travel.pl.

Przypomnijmy – z bonu turystycznego można korzystać do końca marca 2022 r. Nie znaczy to jednak, że do tego czasu musi się odbyć nocleg czy impreza. Nie ma przeszkód, by opłacić w ten sposób rezerwacje na pobyt w późniejszym terminie.