Trwają przygotowania do kolejnej już gali Lubuskich Wawrzynów. Nagrody zostaną przyznane w tym roku w trzech kategoriach. Tradycyjnie już srebrne pióra trafią do laureatów wawrzynów literackiego oraz naukowego. Po przerwie do konkursu powrócił również wawrzyn dziennikarski.

Kapituła nie miała łatwego zadania – mówi Magdalena Faron, koordynatorka Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego.

13 dziennikarzy i 52 różnego rodzaju materiały z całego regionu. Nasze posiedzenie było burzliwe. Postanowiliśmy nominować Cezarego Galka, Zbigniewa Borka i Mateusza Pojnara.

Do gali pozostał tydzień, co oznacza dla organizatorów konkursu dopinanie teraz wszystkiego na ostatni guzik. Mówi Żaneta Cierach, zastępca dyrektora biblioteki Norwida w Zielonej Górze.

Wszystko jest już gotowe, ale cały czas mamy oczy szeroko otwarte. Będzie dużo gości, pytacie państwa o miejsca. Postaramy się każdego ugościć.

Przypomnijmy – gala Lubuskich Wawrzynów odbędzie się w czwartek 23 lutego o godzinie 18.