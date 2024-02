Na ponad tydzień przed głównym wydarzeniem Biblioteka Norwida ogłosiła nominacje.



Po burzliwych naradach trzech kapituł znamy kandydatów do nagrody Wawrzyn w kategoriach: Naukowej, Literackiej i Dziennikarskiej. Poznaliśmy także wyniki głosowania czytelników.

Do tej edycji zostały zgłoszone 63 książki w tym jedna dziennikarska. Nie wszystkie książki zostały zakwalifikowane. Co do Wawrzynu Naukowego, to tutaj zainteresowanie było bardzo duże tą dziedziną i kapituła w skład, której weszli przedstawiciele czterech lubuskich uczelni i oni zadecydowali, że 10 książek zakwalifikowało się do Wawrzynu Naukowego.

Szczegółowe wyniki oraz wyróżnionych poznamy już w półtora tygodnia. Początek Wawrzynów 2023 o godzinie 18: 00 w Sali im. Janusza Koniusza. Poniżej prezentujemy pełną listę nominowanych:

Lubuski Wawrzyn

Literacki – Proza

– Czesław Markiewicz,

“Przeklęta Europa”

– Danuta Szulczyńska-Miłosz,

“Pomiędzy”

– Mariusz Wilk, “Procidana”

Lubuski Wawrzyn

Literacki – Poezja

-Konrad Krakowiak,

“Już czas”

-Konrad Wojtyła, “Scherzofrenia”

-Marian Ziomkowski,

“Owad w sieci”

Lubuski Wawrzyn

Naukowy

-Gabriela Augustyniak-Żmuda,

“Biografie językowe przesiedleńców ze wschodnich województw II Rzeczypospolitej mieszkających w regionie lubuskim”

-Grzegorz Biszczanik,

“Zielona Góra od kuchni: restauracje przedwojennego miasta = Cusine of Zielona Góra: restaurants of the pre-war city”

-Emilia Kledzik, “Perspektywa

poety: cyganologia Jerzego Ficowskiego”

Lubuski Wawrzyn

Dziennikarski

-Zbigniew Borek

-Mateusz Pojnar

-Elżbieta Wozowczyk-Leszko

Plebiscyt online

Nagroda Czytelników – pierwszą piątkę podamy niebawem, tymczasem kilka faktów:

Oddano 3583 głosów

(w sumie – ważnych i nieważnych).

O „Nagrodę Czytelników”

walczyło 59 książek.

Nowością była możliwość

głosowania na publikacje książkowe zgłoszone do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego.