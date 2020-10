Dramatyczna? Może nie, ale na pewno niepokojąca. Taka jest obecnie sytuacja w lubuskiej służbie zdrowia po ewakuacji pracowników i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. O tym zresztą informowaliśmy.

Dziś o tym, jak wygląda sytuacja w lubuskich szpitalach rozmawialiśmy z Tomaszem Wróblewskim – dyrektorem departamentu zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Gość programu “Region Południe” stwierdził, że sytuacja jest dynamiczna,.

Wczoraj przewiezionych zostało 27 osób do szpitala, dziś 18. Docelowo do szpitala w Torzymiu ma być przewiezionych 95 osób. Te szpitale zostaną zapełnione przez te osoby z DPS-u. Czynione są staranie, by miejsc dla pacjentów nie zabrakło.