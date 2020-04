Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego apeluje o wsparcie do premiera Mateusza Morawieckiego. Samorządowcy przygotowali pismo, w którym wskazują, jakie mają problemy w związku ze stanem epidemii w Polsce. Chodzi głównie o finanse gmin.

Teraz samorządy są obciążone kosztami zwalczania koronawirusa i ochrony przed nim. – Ale musimy brać pod uwagę także to, co będzie się działo po pandemii – podkreśla Marek Cebula, prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

W gminach trzeba będzie dalej realizować uchwały budżetowe, które najprawdopodobniej będą miały potężne straty po stronie dochodowej. A co się z tym wiąże – też po stronie wydatkowej. To oznacza, że bez rekompensaty w pewnych obszarach, ze strony rządowej, będą musiały odbywać się drastyczne cięcia. Nie chodzi tylko o obszary związane z kulturą i sportem. Pamiętajmy, że dzisiaj największe wydatki w samorządach to opieka społeczna i oświata.