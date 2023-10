Przed nami otwarcie jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji kulturalnych w Zielonej Górze. W najbliższą sobotę swoją działalność rozpocznie Scena Lalkowa Lubuskiego Teatru.

Nowy budynek jest spełnieniem marzeń, a tym samym jego obecność zapełni białą plamę na mapie scen lalkowych w Polsce. Na najmłodszych Lubuszan czeka moc atrakcji.

Po przecięciu wstęgi wejdziemy do budynku, gdzie dzieci zobaczą, bo to jest ich święto zobaczą zupełnie nowy spektakl zatytułowany “Przygody Don Kichota” w reżyserii Michała Wnuka. To będzie pierwsza premiera i historyczny pokaz w tym budynku.