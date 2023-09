Serce mamy po lewej stronie – z takim hasłem rusza do walki o głosy wyborców Lewica. Także ta lubuska, która to w poniedziałek przedstawiła swoich kandydatów do sejmu. A wśród nich między innymi posłanka Anita Kucharska – Dziedzic, Tadeusz Jędrzejczak oraz Magdalena Milenkovska. Lubuską listę Lewicy do parlamentu zamyka zielonogórski radny, Tomasz Nesterowicz.

Lewica właśnie wczoraj zarejestrowała swoją listę wyborczą. Jak powiedziała Kucharska Dziedzic – udało się pod nią zebrać ponad 11 tysięcy podpisów.

Nie wszystkim wyborcom znana może być tak zwana „trójka”, czyli Magdalena Milenkovska. Kim jest ta kandydatka?

Przypomnijmy – wybory do sejmu i senatu odbędą się 15 października.