Sosna, świerk zwykły lub srebrny, a może jodła? Choinka w doniczce czy ścięta? I jakiej wysokości? Między innymi na takie pytania muszą sobie odpowiedzieć wszyscy miłośnicy żywych drzewek bożonarodzeniowych. I tak jak ogromny jest wybór choinek, tak też bogaty jest wachlarz cenowy.

W zależności od wysokości oraz rodzaju igliwia za żywą choinkę zapłacimy w tym roku od 40 do nawet kilkuset złotych. Chętnych mimo to nie brakuje. Pan Irek stawia na choinkę w doniczce.

Ceny są praktycznie takie same jak rok temu. Może kilka złotych różnicy zaledwie. Ale raz w roku warto, sztuczne choinki są już niemodne. Inaczej też pachnie w mieszkaniu.

Okazuje się, że zielonogórzanie najchętniej wybierają choinki ścięte. Pan Robert, z punktu sprzedaży drzewek przy ulicy Chopina, zdradził nam jak dbać o bożonarodzeniowe drzewko.

Najlepiej choinkę wstawić do domu dopiero dwa dni przed świętami. Wcześniej lepiej trzymać gdzieś na dworze. I nie podlewać za dużo. Bo jak przelejemy choinkę to korzeń zgnije albo igły zrobią się żółte. I będzie do wyrzucenia.