Najzdolniejsza lubuska młodzież spotkała się wczoraj w Muzeum Ziemi Lubuskiej. To tam wręczono stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego. Mowa o stypendiach naukowych, artystycznych, twórczych, ale także motywujących.

25 stypendiów otrzymali lubuscy uczniowie szkół ponadpodstawowych. Stypendia motywujące to z kolei forma wsparcia dla studentów pierwszego roku. W tym gronie byli również przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mówi Jakub Cejko, student I roku budownictwa.

To wyróżnienie przyda mi się do studiowania. Będzie można poświęcić to na sprzęt do poszerzania swojej wiedzy. To wyróżnienie kosztowało mnie wiele poświęcenia, także jestem zadowolony, że zostałem doceniony. Średnią miałem 5,0. Wiedza jakoś wchodzi do głowy.