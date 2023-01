Od najbliższego poniedziałku uczniowie lubuskich szkół rozpoczynają ferie zimowe. To przede wszystkim czas odpoczynku oraz zabawy. Instytucje kulturalne w naszym mieście przygotowały bardzo bogatą ofertę dla tych którzy zostają w domu, a chcieliby rozwinąć swoje umiejętności.

Warsztaty organizuje m.in Lubuski Teatr. Szczegóły związane z feriami w teatrze zdradziła na antenie Radia Index Magdalena Pawlak.

Będziemy organizować warsztaty plastyczne i ruchowe. Jedna część będzie odbywać się dla dzieci od 5 do 12 roku życia, a druga od 12 w górę. Dzieciaki na warsztatach plastycznych będą mogły stworzyć kostiumy scenografię i później przerzucimy do w rzeczywistość. Warsztaty ruchowe to przede wszystkim ruch, taniec oraz świadomość swojego ciała.