Zawirowania w lubuskim sejmiku i wpływy lubuskich polityków to tematy, o których mówił w Radiu Index politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego dr Piotr Pochyły.

Przypomnijmy, pod koniec wakacji zarząd województwa nie otrzymał wotum zaufania i absolutorium, co otworzyło drogę do odwołania marszałek Elżbiety Polak. By tak się stało opozycja potrzebowałaby głosów 18 radnych. Głosowania nad odwołaniem zarządu i marszałek nie było. – Trwa liczenie szabel – mówi nam dr Piotr Pochyły. Wskazywał też na fakt, że włodarze samorządów mają świadomość tego, że opłaca się żyć w zgodzie z rządem i politykami partii rządzącej. Przedstawiciela naszej uczelni poprosiliśmy o komentarz do sytuacji i podsumowanie tego, co w tym roku działo się w sejmiku.

Jest coś na rzeczy i to widać od dłuższego czasu, pewne przygotowania i liczenie szabel przeciwko pani marszałek Polak. Spodziewałbym się dużych zawirowań politycznych. Z jakim finałem? Realna może być sytuacja, że Platforma straci marszałka. Polityka nie jest dziedziną, że pewne wydarzenia dzieją się jednego dnia. Pewne procesy dojrzewają, władza czy pomysły na władzę się zużywają. Obserwujemy teraz ofensywę lokalnej PO. To też pewnie skutkiem tego, że jest presja i zagrożenie, że PO może stracić sejmik.

Politologa Uniwersytetu Zielonogórskiego zapytaliśmy także o to, kto obecnie jest najbardziej wpływowym lubuskim politykiem. – Rok temu, przed wyjazdem do Brukseli wskazałbym na europoseł Elżbietę Rafalską – powiedział Pochyły. A dziś?

Wydaje mi się, że jednego takiego wyrazistego polityka nie ma na scenie lubuskiej. Kilkoro liderów Prawa i Sprawiedliwości w Lubuskiem też pokazuje pewien rozłam. To też jest może i problem, że poza panią Rafalską nie wykreowano kogoś, kto byłby takim faktycznym liderem województwa lubuskiego.

