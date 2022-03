Tak jak wspominaliśmy, od poniedziałku na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej działa Zielonogórski Magazyn Darów. Jak funkcjonuje?

To główmy temat „Rozmowy na 96 FM”. Gościem był prezes ZGK Krzysztof Sikora. – W magazynie czekamy na dary od zielonogórzan, które przekażemy na wschodnią granicę – mówił nasz gość.

To jest inicjatywa miasta, by skoordynować wszystkie zbiórki, które są w mieście. Jest to magazyn na terenie ZGK, gdzie w tej chwili segregujemy dary, przyjmujemy i szykujemy je do wysłania na Ukrainę.