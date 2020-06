W niedzielę będziemy decydować, kto na następne 5 lat zostanie głową państwa. Zbliżają się wybory prezydenckie. Na ostatniej prostej kampanii kandydaci odwiedzają jeszcze różne miejsca w kraju. Z wizytą do województwa lubuskiego przyjechał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Obecny poseł i przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego deklaruje, że wspiera samorządy. Zawarł to w swoim programie wyborczym.

Co chcemy zrobić dla Polski samorządowej? Po pierwsze – oddać tyle władzy, ile to możliwe, stosując zasadę pomocniczości opisaną w preambule Konstytucji. Wszystkie decyzje, które są możliwe, powinny zapadać na poziomie gminnym. Chcę bardziej wzmocnić sołectwa i rady osiedli, żeby miały swoją podmiotowość prawną, żeby nie były tylko jednostkami pomocniczymi. To jest dokończenie reformy samorządowej. Jako prezydent Rzeczpospolitej dokończę reformę samorządową z 1990 roku. Druga sprawa to jest nowe źródło finansowania samorządów w Polsce. Przygotowaliśmy ustawę o dochodach samorządu i udziale podatku VAT w dochodach samorządu.