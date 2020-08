Właśnie dziś odbywałaby się sesja absolutoryjna sejmiku województwa lubuskiego. Odbywałaby się, gdyby nie koronawirus. Zakażonym był radny Łukasz Mejza, który miał kontakt z innymi radnymi m.in. podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku.

Dziś gościem programu „Region Południe” był Sebastian Ciemnoczołowski, który w ostatniej sesji nie uczestniczył. Jak wygląda sytuacja u osób, które miały kontakt z zakażonym? – Wszystko zmierza w dobrym kierunku – powiedział Ciemnoczołowski.

Gość Radia Index uważa, że Łukasz Mejza uosabia zachowanie całego społeczeństwa, które przestało się bać koronawirusa.

On jest takim przykładem niefrasobliwości, która dotknęła nie tylko jego, ale większość z nas. W okresie początkowym, gdy było dosyć dużo ograniczeń, byliśmy dosyć zdyscyplinowani jako społeczeństwo. W pewnym momencie ludzie przestali wierzyć, że ten wirus może ich dotyczyć. To jest tak jak zawsze z chorobami. Rak, jak się pojawia, to nie w mojej rodzinie. Problem pojawia się wtedy, kiedy to rzeczywiście nas dopadnie.