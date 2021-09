To już ostatni dzwonek na spisanie się w Narodowym Spisie Powszechnym, który już 30 września dobiega końca. Co ciekawe – spisywać się możemy od początku kwietnia, jednak nie wszyscy wciąż to zrobili.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbywa się co 10 lat. Jego celem jest zebranie

podstawowych danych z zakresu statystyki ludności. Dzięki informacjom, uzyskanym przez GUS, Ministerstwo Finansów może ustalić dotacje dla gmin. A Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – politykę żywnościową.

Zapytaliśmy więc zielonogórzan, czy już się spisali oraz czy według nich spis jest potrzebny?

Spisywać możemy się przez Internet, telefon oraz osobiście. Przypomnijmy, że w Zielonej Górze spisało się już ¾ mieszkańców.

Materiał przygotowała Izabela Budakowska