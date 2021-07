Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze chwali się kolejnymi, nowymi sprzętami. Tym razem w szpitalnych murach pojawiły się urządzenia do znieczuleń. Docelowo trafią one do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

A dokładniej na tamtejsze bloki operacyjne. Skorzystać z nich będą mogli zarówno mali, jak i dorośli pacjenci. Mówi Sylwia Malcher Nowak, rzecznik prasowy zielonogórskiego szpitala.

Aparaty zakupione zostały z kwoty 20 mln złotych pozyskanych przez Urząd Marszałkowski z Unii Europejskiej.