Lubuski Teatr w Zielonej Górze zaprasza na kolejną w tym sezonie premierę. Tym razem na scenicznych deskach zobaczymy “Sztukę” według Yasminy Rezy. Spektakl będzie starał się odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie – czym jest współczesna sztuka?

Ale nie tylko. O szczegółach Robert Czechowski, dyrektor Lubskiego Teatru.

Czym jest i po co jest w życiu człowieka? Czym jest snobizm? Czym się kierujemy, kupując dzieła sztuki? I ten absurdalny zakup pokazuje na ile przyjaźń naszych bohaterów jest mocna.

“Sztuka” to też mocny język plastyczny. Według scenografa Adama Łuckiego opierający się na stylu Memphis Milano.

To miraż stylów. To jest design, który w pewnym sensie wynika z innych stanów świadomości. Jest w kontrze do decyzji głównego bohatera.