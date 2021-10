Wciąż trwa sezon ślubny, który w tym roku wydłużył się przez pandemię. Wiele osób, ze względu na restrykcje, zdecydowało się na przesunięcie uroczystości. Ile par zatem pobrało się w Zielonej Górze w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku?

Okazuje się, że najwięcej zakochanych par bierze ślub w okresie od czerwca do września. Nie są w tym osamotnieni, bo taka statystyka dominuje w całym kraju. Mówi Małgorzata Janecka – Kwiatkowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

W Zielonej Górze zarejestrowaliśmy w okresie od 1 stycznia do końca września 392 małżeństwa. W tym małżeństw cywilnych było 261, natomiast konkordatowych 131. Najczęściej małżeństwa zawierane są przez naszych mieszkańców i osoby, które zdecydują się na zawarcie związku małżeńskiego w Zielonej Górze w przypadku ślubów cywilnych jest to czerwiec, natomiast w przypadku ślubów konkordatowych to tutaj narzeczeni częściej wybierają sierpień.