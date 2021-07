W niedzielę wystartowała wakacyjna oferta połączeń do Chorwacji z lotniska w Babimoście. Pierwszy samolot do Rijeki z lubuskimi turystami wystartował wczoraj.

Podróżni polecieli z LOT-em. Będą to cotygodniowe połączenia, realizowane z zachowaniem odpowiednich warunków ostrożności sanitarnej. – Zarówno LOT, jak i lotnisko w Babimoście są na to przygotowani – tłumaczy członek zarządu Marcin Jabłoński.

Przypomnijmy, że kilka dni temu z lotniska w Babimoście wystartowały pierwsze, tegoroczne czarterowe loty do Turcji. Na pokładzie Airbusa zasiadł niemal komplet pasażerów, którzy polecieli do Antalya. Połączenia do Chorwacji uruchomiono na 10 tygodni.