Zatracił się i pogubił – w taki sposób Janusz Jasiński – szef Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej i właściciel koszykarskiego Zastalu komentuje zamieszanie wokół wiceministra sportu, posła Łukasza Mejzy.

Jasińskiego pytaliśmy o opinię, bo przez kilka lat Mejza pracował w koszykarskim klubie. Był odpowiedzialny m. in. za kontakty ze sponsorami.

Dla mnie jest jak dziecko. Ja go spotkałem jako biednego chłopca, który miał olbrzymie plany i potencjał. Te nasze drogi były przez trzy lata i to był dobry okres, bo pracował w klubie. Chciał coś w życiu osiągnąć, ale się zatracił i pogubił.

Jasiński zwraca uwagę na fakt, że Mejza wręcz oszukał swoich wyborców kierując się ku obozowi Zjednoczonej Prawicy.

Mi go szkoda, nad każdym człowiekiem należy się pochylić, Zatracił się z prezydentem Kubickim, apropos Warszawy, próby przejmowania władzy w województwie. To mnie zraziło, bo wyborcy głosowali na Łukasza reprezentującego pewne poglądy. Bliżej mu było do PSL niż do środowisk prawicowych.