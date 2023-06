Nie macie planów na piątek 23 czerwca? Fundacja „Bawmy” zaprasza na plażę w Dąbiu na wspólne celebrowanie nocy świętojańskiej, nazywanej także nocą Kupały. W planach między innymi tradycyjne puszczanie wianków na wodzie.

O szczegółach wydarzenia mówi Katarzyna Truszkiewicz z fundacji “Bawmy”.

Będą stoiska z lokalnymi smakołykami. A do tego to, co najważniejsze – każdy będzie mógł upleść sobie wianek. Do tego świetna muzyka, folkowa, ludowa.