Przez ostatnie tygodnie nasze miasto odwiedziła Krystyna Janda, Magda Umer, Artur Żmijewski czy Jan Wołek. Dla miłośników kultury pojawiły się aspekty muzyczne, teatralne oraz fotograficzne.

Wielkim finałem wydarzenia była druga edycja Konkursu Piosenki Literackiej im. Piotra Machalicy, wzięło w nim udział dziesięć wokalistek, które wykonywały utwory m.in z repertuaru Kabaretu Starszych Panów czy własne kompozycje. Zadowolenia z tegorocznej edycji nie kryje Aleksandra Machalica.

Dla uczestniczek wydarzenie było świetną okazją do zaprezentowania swoich wokalnych możliwości.

Konkurs, to ciekawa propozycja na tle pozostałych tego typu wydarzeń, kolejny powód to bliskość, bo studiuje w Zielonej Górze, festiwal to wspaniała okazja do pomuzykowania.