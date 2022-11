Literaci znów nie zawiedli. Okazuje się, że w Polsce jest całkiem sporo osób, które upodobały sobie pisanie o Zielonej Górze. Co roku mają szansę zdobyć nagrodę w konkursie na utwór o miejskiej tematyce.



W tym roku Gala Literacka „Winiarka” organizowana przez Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry odbyła się ponownie we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich oddział w Zielonej Górze. Zwycięzcą konkursu o tematyce zielonogórskiej został student Uniwersytetu Zielonogórskiego Marcin Mielcarek, a tegoroczną nagrodę „Winiarka” otrzymał Mirosław Kuleba. Jury w swoim werdykcie wyróżniło autora przede wszystkim za książkę “Enografia mistyczna miasta Thalloris”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Pro Libris.

Uważam, że postacie, jakie pokazaliśmy na gali m.in. Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry Winnica, to są wielkie osoby. Nie chodzi o wzrost, a o ich twórczość. Pan Mirosław Kuleba, to już postać historyczna w naszym mieście, a polonista po z naszej uczelni Pan Mielcarek zostanie w najbliższym czasie gwiazdą.

Po raz kolejny we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich w Zielonej Górze został także przyznany Laur Literacki im. Janusza Koniusza. Nagrody te trafiły do Agnieszki Moskaluk i Jerzego Beniamina Zimnego. Nagrodę im. Andrzeje Krzysztofa Waśkiewicza otrzymała Zofia Mąkosa, która po zakończonej gali nie kryła radości i zachęcała do pisania.

Dziękuje za gratulacje i bardzo się cieszę z tej nagrody, dlatego, że byłam już trzy razy nominowana i kiedy zgłosiłam się w tym roku stwierdziłam, że to trzech razy sztuka. Udało się za tym trzecim razem. Ja, jako ta dojrzała zaczęłam pisać jakieś siedem, osiem lat temu, a mój debiut miał miejsce pięć lat temu. Należę do tej grupy, gdzie chęć pisania cały czas narastała.

Do konkursu wpłynęło 31 książek, co w tej edycji okazało się liczbą rekordową. Robert Rudiak prezes Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze przyznał, że po raz kolejny gala jest wielkim świętem literatury w naszym regionie.

Organizujemy te imprezę dla naszych przyjaciół literatów, a celem jest integracja naszego środowiska literackiego. Jest to święto wszystkich piszących. Mam dużą satysfakcje podobnie jak pewnie też Ryszard Błażyński prezes Winnicy, że literaci należący do naszych stowarzyszeń zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, bo dla nich jest to zaszczyt i dostrzeżenie ich działalności

Warto dodać, że odznaczenia Państwowe otrzymali: prof. Ryszard Zaradny, Alicja Błażyńska oraz Katarzyna Rabiej. Odznaczenia ministerstwa kultury zostały przyznane Ryszardowi Błażyńskiemu oraz Halinie Bohucie Stąpel. Natomiast nagrodę „Winiarka” w kategorii zespołowej otrzymała Biblioteka Norwida.

Poza tym na gali towarzystwa zaprezentowany został nowy numer magazynu „Na Winnicy” oraz almanach „Zielona Góra w poezji i prozie”.