Radni sejmiku województwa lubuskiego dziś będą debatować podczas sesji budżetowej. Przypomnijmy, że w projekcie budżetu zakładany jest deficyt wynoszący ok. 180 milionów złotych.

Wydatki mają oscylować w kwocie ok. miliarda złotych, z czego ponad 30 procent dotyczyć będą inwestycji głównie tych związanych z komunikacją i transportem. Czy budżet zostanie przyjęty? Optymistą jest wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki.

Budżet ambitny, ponad 35 procent to inwestycje. Nie ukrywamy, że będziemy musieli go zrealizować w postaci kredytu. 25 procent wydatków to jest transport. 135 milionów złotych zapisanych jest na przeglądy, więc to jest potężna suma.