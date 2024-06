W ostatnich dniach świat teatru obiegła informacja o śmierci reżysera i aktora Jana Szurmieja.

Występował we Wrocławskim Teatrze Pantomimy (1965-71) i w Teatrze Żydowskim w Warszawie (1971-91). Był dyrektorem Operetek: Wrocławskiej (1990-93) i Warszawskiej (1992-94). W latach 1996-97 był etatowym reżyserem Teatru Żydowskiego w Warszawie. Od roku 2020 zastępca dyrektora ds. artystycznych Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie.

Jan Szurmiej był także związany z naszym Lubuskim Teatrem. Wyreżyserował m.in. takie sztuki jak: „Siostrunie”, „Ach Odessa Mama” czy „Lata 20-ste, lata 30-ste”. Zmarłego reżysera wspomina dyrektor Lubuskiego Teatru Robert Czechowski.

źródło:filmpolski.pl