Walentynki tuż tuż. Ciekawą ofertę dla zakochanych ma Zielonogórski Ośrodek Kultury.

Marta Blonkowska z ZOKu opowiada nam o walentynkowych koncertach. Jedną z gwiazd będzie Paulina Gołębiowska.

– Ciekawie będzie również z Planetarium Wenus – dodaje nasza rozmówczyni.

W Planetarium Wenus “Kosmos dla zakochanych”, To jest genialny pokaz. Co prawda teraz będzie nowy, ale ja znam wersję sprzed roku, czyli same muzyczne hity, a do tego gwiazdy i kosmos. Bardzo romantyczne wydarzenie, randka na najwyższym poziomie.