Jak się dostać pociągiem z Zielonej Góry do Warszawy? Niestety, ze względu na przedłużający się remont torowiska, pasażerowie wciąż zmuszeni są do korzystania z zastępczej komunikacji autobusowej.

Aby dojechać do Warszawy, najpierw autobusem musimy się dostać do Zbąszynka. Stamtąd dopiero pociągiem do stolicy. Jak długo taki stan się utrzyma? Pytaliśmy Sławomira Kotylaka – dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Mówi się o połowie przyszłego roku, ale ten termin był już kilkukrotnie przesuwany, więc nie jestem w stanie zagwarantować, ze zostanie utrzymany. Liczę na to, że się zmaterializuje, choć gwarancji nikt nie jest w stanie udzielić.

Kotylak dodaje, że województwo lubuskie jest tylko pośrednikiem w realizacji tej inwestycji, nad którą pieczę sprawuje spółka PKP PLK.

Województwo lubuskie jest tylko pośrednikiem, więc tylko przekazuje środki unijne wykonawcy. Wykonawca ma jednak duże problemy Prowadzimy kontrolę stanu technicznego prac, co jest daleko idącym wyjściem poza to, co urząd powinien realizować.

Przypomnijmy, ponad półtora roku temu spółka PKP PLK rozpoczęła remont na odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek. To jedna z kluczowych inwestycji w naszym regionie. W jej ramach ma być wyremontowany most na Odrze w Pomorsku i kilkudziesięciokilometrowy odcinek torów.