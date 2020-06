– Mieliśmy jechać na Pol’and’Rock Festival, brać udział w otwarciu festiwalu i w rozmowach w Akademii Sztuk Przepięknych. To padło, bo festiwal został odwołany – tak o planach organizacji Konwentu Marszałków w Lubuskiem mówiła marszałek Elżbieta Polak. Kostrzyn nad Odrą mieli odwiedzić samorządowcy z szesnastu województw. Nic jednak straconego, bo gości podejmie pałac w Lubniewicach.

Uczestnicy Konwentu Marszałków, który rozpocznie się 30 lipca, zobaczą, że Lubniewice łączą naturę i dobre położenie komunikacyjne.

Niedaleko jest trasa S3, autostrada A2, ale na tyle daleko, żeby nie zakłócić spokoju. Kompletna natura, zero przemysłu, przepiękne jeziora, pośród których leżą Lubniewice. Symbol, który w zasadzie wraca do swojej rangi, to zamek. Jest naprawdę ogromna szansa, że będzie powoli otwierany w jakimś niewielkim stopniu, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość.