Za nami kolejny odcinek naszego programu “Projekt Progres” to propozycja dla tych, którzy interesują się: szeroko pojętym biznesem, promowaniem firmy w mediach społecznościowych.

Tym razem z naszym ekspertem trenerem biznesu Dawidem Stanulonisem rozkładaliśmy na czynniki pierwsze dwa pojęcia kultura ASK i TELL. Zakres tego pojęcia jest bardzo szeroki, a definiuje się go, jako dwie kultury organizacyjne. Taką kulturę gdzie pracodawca nakazuje, jakie zadania powinno się wykonywać i kulturę gdzie dąży się, aby pracownicy chcieli te zadania wykonywać samodzielnie logicznie odpowiedzialnie. Która z kultur jest najczęściej wykorzystywana w organizacjach?

Generalnie dzisiaj organizacje dążą do tego, żeby pracownicy byli samodzielni i wykorzystywali swój potencjał. Nie możemy jednoznacznie określić, która kultura z definicji jest zdecydowanie lepsza. Zdarzają się sytuacje szczególne, takie jak np.: służby mundurowe gdzie nie wyobrażam sobie żeby ktoś nie wykonał rozkazu. Tam nie ma dyskusji ze swoimi przełożonym po prostu trzeba wykonać zadanie.

