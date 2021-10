Co dalej z obwodnicą zachodnią Zielonej Góry? Jakie są plany z punktu widzenia formalnego związane z tą inwestycją? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Tzw. Odrzański Układ Komunikacyjny w dużej mierze dotyczyć będzie zachodniej części Zielonej Góry i zahaczać będzie o most w Pomorsku. Inwestycja warta jest kilkaset milionów złotych. Sporą część współfinansować ma – oprócz miasta, samorządu województwa i środków centralnych – także Ministerstwo Obrony Narodowej.

Tymczasem Marcin Jabłoński – członek zarządu województwa – powiedział w Radiu Index, że wojsko dziś nie chce wydać pieniędzy na tę inwestycję.

Zgodziliśmy się, by wpisać do programu regionalnego to przedsięwzięcie pod warunkiem, że zawrzemy porozumienie z kilkoma partnerami i znajdą się środki na sfinansowanie całości. Nie mamy potwierdzenia z MON-u, a kwota na zrealizowanie tego fragmentu wynosi 130 milionów złotych. Na razie informacje jakie płyną z MON-u są niekorzystne dla tego przedsięwzięcia.