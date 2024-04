Zdrowe odżywianie i nawyki stają się coraz modniejsze. Także wśród studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Choć wciąż sa osoby, które nie do końca mają świadomość na temat tego, co jeść i robić żeby być zdrowym. Co w takim razie mogłoby wpłynąć na zwiększenie świadomości osób młodych?

Według zapytanych przez nas studentów – akcje promocyjne.

